Москва, 2 августа, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пригрозив России «камнями с неба», выдал, надо полагать, «военную тайну», написала 2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телегра-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Комментируя заявление Кулебы по поводу мечты вернуть Крым, будто бы для этого на Россию посыплются «камни с неба», Захарова отметила:

«Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооружённых сил Украины».