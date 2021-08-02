В МИД РФ посмеялись над военной тайной Киева
Москва, 2 августа, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пригрозив России «камнями с неба», выдал, надо полагать, «военную тайну», написала 2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телегра-канале.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Украина
Комментируя заявление Кулебы по поводу мечты вернуть Крым, будто бы для этого на Россию посыплются «камни с неба», Захарова отметила:
«Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооружённых сил Украины».