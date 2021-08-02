Вашингтон, 2 августа, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Популярный стример с ником DrGluon решил объединить две свои любимые игры, The Sims 4 и Stardew Valley, в один проект. Об этом 2 августа сообщает портал PCGamesN.

Electronic Arts Игра The Sims 4

Сейчас геймер в рамках своих прямых трансляций пытается воссоздать карту и игровой опыт из Stardew Valley в The Sims 4. Сообщается, что для этого он использует недавно вышедшее дополнение Cottage Living, которое добавило в игру несколько новых функций.

Напомним, что Stardew Valley — это популярный симулятор жизни, в котором геймеры ухаживают за собственной фермой. Разработкой проекта в одиночку занимался американский геймдизайнер Эрик Бароне.