Ханты-Мансийск, 2 августа, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Три региона Уральского федерального округа возглавили всероссийский рейтинг по развитию ипотечного кредитования. Это Югра, Ямал и Тюменская область, сообщает РИА «Новости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Ханты-Мансийский автономный округ занимает первую строчку рейтинга развития ипотеки в России, составленного РИА «Рейтинг» по данным Центробанка и Росстата. Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных ипотечных кредитов к численности экономически активного населения в возрасте от 15 до 72 лет.

Данный рейтинг возглавила Югра, где 45 человек из тысячи взяли за последний год кредит на покупку жилья. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по России. Средний размер ипотечного кредита в ХМАО составляет 2,98 млн рублей.

На Ямале за год 43 человека из тысячи взяли займ на жильё, средний размер кредита — 3,42 млн рублей. В Тюменской области показатель составил 42 человека из тысячи, средний кредит — 2,53 млн рублей.

В среднем по России за год 27 человек из тысячи решились взять ипотечный кредит. Среднестатистический размер ипотеки в стране на сегодня составляет 2,83 млн рублей.