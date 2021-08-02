Москва, 2 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Музыкант Slava Marlow обратился к своим подписчикам и пообещал, что выпустит три сингла за месяц. Об этом 2 августа пишет портал SRSLY.

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Как отмечает портал, музыкант поставил условие — если ролик с обращением в его TikTok-аккаунте наберёт более 1 млн отметок «нравится», он выполнит обещание. На данный момент видео собрало лишь 121 тыс. лайков.

Ранее Slava Marlow представил композицию под названием CAMRY 3.5. Однако песня не была тепло встречена фанатами.