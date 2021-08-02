Монреаль, Канада, 2 августа, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Количество игроков симулятора выживания Tribes of Midgard преодолело отметку в 250 тыс. человек. Об этом 2 августа сообщает портал PCGamesN.

Gearbox Software Tribes of Midgard

Текущий рекорд проекта — почти 31 тысяча одновременно играющих геймеров. Для достижения этого результата Tribes of Midgard понадобилось меньше недели.

Напомним, что Tribes of Midgard — это кооперативная изометрическая игра, вдохновлённая скандинавской мифологией. В ней персонажи геймеров борются за выживание и обустраивают свою деревню викингов.