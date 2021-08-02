Мурманск, 2 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Путешественник Федор Конюхов завершил одиночный дрейф на льдине Северного Ледовитого океана. Сегодня, 2 августа, на атомоходе «50 лет Победы» исследователь прибыл в Мурманск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Фёдор Конюхов в Мурманске

Во время экспедиции Конюхов в одиночестве провел на льдине Северного ледовитого океана 249 часов — для него была развернута специальная полярная станция. За это время путешественнику удалось не только провести исследования, сделать уникальную запись сейсмической активности на автономный сейсмограф, но и написать семь картин.

Konyukhov.ru Фёдор Конюхов у дрейфующей полярной станции

«Всё прошло штатно. Льдину выбрали надёжную (15 км2, толщина 1−1.5 м), полярный медведь к дрейфующей станции не подходил — это была одна из самых серьёзных угроз», — сообщается на сайте путешественника.

Экспедиция состоялась в рамках комплексной экологической программы «Чистая Арктика», суть которой заключается в генеральной уборке арктических территорий от накопленного вреда.