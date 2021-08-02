Челябинск, 2 августа, 2021, 21:02 — ИА Регнум. В Челябинской области руководителя коммерческой организации отдали под суд за налоговое преступление. Об этом сообщает областное управление СКР.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

Следователи считают, что он скрыл денежные средства, из которых нужно было уплатить в бюджет более 20 млн рублей. Для этого он перечислил их через счета контрагентов.

Имущество обвиняемого арестовано. Уголовное дело против коммерсанта направлено в суд.