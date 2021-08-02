Анталья, Турция, 2 августа, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП в турецкой Анталье возросло до 16, сообщает 2 августа Mash.

blickpixel Пострадавший в аварии автомобиль

Уточняется, что автобус, в котором ехали 22 туриста из России, во время движения по трассе врезался в барьеры и, пересекая полосу встречного движения, перевернулся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четверых погибших российских туристах в дорожной аварии в Анталье, которая произошла вечером 2 августа. Туристы из Самары после отдыха на курорте ехали в аэропорт Антальи.