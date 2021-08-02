Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Исполнитель и блогер Эльдар Джарахов совместно с рэпером Марком Маркулом (известен как Markul) записал видео на песню «Я в моменте». Ролик доступен на YouTube-канале Джарахова со 2 августа.

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На видео музыканты засняли своих друзей и знакомых в их обыденной жизни. В ролике появились блогеры Настя Ивлеева, Ида Галич, Руслан Усачев, участник группы Little Big Антон Лиссов, режиссёр Алина Пязок и многие другие.

Добавим, что за несколько часов клип посмотрели более 215 тыс. человек. Видео попало в тренды русскоязычного YouTube.