Анталья, Турция, 2 августа, 2021, 20:33 — ИА Регнум. До четырёх увеличилось число погибших в районе города Манавгат (Анталья, Турция) российских туристов, сообщили 2 августа в пресс-службе туроператора «Интурист».

ДТП

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус, перевозивший 22-х туристов из России, ехал из посёлка Конаклы в аэропорт Антальи. Водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся.

Сразу после аварии стало известно, что трое пассажиров погибли, пятеро получили травмы, причём двое попали в реанимацию. Водитель автобуса находится без сознания. В автобусе ехали туристы из Самары.