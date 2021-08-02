Лос-Анджелес, США, 2 августа, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В сеть выложили второй трейлер кинокомикса «Веном 2». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Цитата из к/ф «Веном», реж. Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Во втором фильме его создатели затронут проблему питания симбиотов и отношения к этому их носителей. В ролике зрителям показали, что Эдди Брок (Том Харди) попытается ввести в рамки Венома, которому очень даже нравится питаться людьми.

Напомним, роль Клетуса Кэседи, являющегося носителем симбиота Карнажа, в картине испонит Вуди Харрельсон. Премьера «Веном 2» в России состоится 16 сентября 2021 года.