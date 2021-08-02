Тюмень, 2 августа, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Тюменской области направлено в суд уголовное дело о хищении опекуном у четырёх инвалидов более 5,2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Игорь Ивашевич Знак Инвалид

Следствием установлено, что 40-летняя подсудимая являлась опекуном четырёх недееспособных лиц 1994, 1997, 1998 и 1999 годов рождения. С помощью мобильного приложения она за четыре года похитила со счетов опекаемых более 5,2 млн рублей.

Кроме того, опекуншу обвиняют в нанесении побоев 23-летней подопечной.

Опекуншу обвиняют по чч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ («Кража») и ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Прокуратура района внесла представление начальнику управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района по усилению контроля за деятельностью опекунов и попечителей.