Анталья, Турция, 2 августа, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Туристы из Самары находились в автобусе, который попал вечером 2 августа в ДТП в турецкой Анталье, сообщили 2 августа в пресс-службе туроператора «Интурист».

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Самарцы должны были успеть на рейс ZF 6394 в 21:50. Среди 22-х пассажиров — девять детей. Водитель автобуса — в тяжёлом состоянии без сознания.

Инцидент произошёл на главном шоссе в районе Манавгата. Автобус ехал в аэропорт Антальи из посёлка Конаклы.