Москва, 2 августа, 2021, 20:22 — ИА Регнум. С 1 августа открылся прием заявок на участие во всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура 2021» — самом масштабном из проходящих в современной России конкурсов молодых композиторов. Его цель — поддержка композиторов в возрасте до 35 лет, и обновление репертуаров музыкальных коллективов актуальными произведениями молодых соотечественников.

Дарья Драй, ИА REGNUM Музыка

Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Победители 2020 года получили денежные призы в размере 200 тысяч рублей, кроме того, их произведения были собраны в сборнике партитур, записаны на студии звукозаписи и изданы на диске, отправлены в музыкальные библиотеки и учебные заведения по всей стране. Авторы лучших сочинений в 2021 году также получат вознаграждение в размере 200 тыс. рублей и другие специальные призы.

Начальник Управления общественных проектов Администрации президента Российской Федерации Сергей Новиковотметил: «Государство активно поддерживает проекты, посвящённые выявлению и поддержке молодых талантов. Сегодня особенно приятно отметить творчество молодых академических композиторов. У нас великая русская, советская и российская композиторская школа, известная всему миру. Очень важно, чтобы и сейчас талантливые люди могли получить возможность представить свои сочинения на ведущих площадках и быть услышанными».

В 2021 году список номинаций в «Партитуре» пополнился — добавилась номинация «хоровая музыка». Теперь участники могут заявить свои произведения в восьми номинациях:

— симфоническое произведение крупной формы;

— симфоническое произведение малой формы;

— балетная музыка;

— оперная музыка и оперетта;

— киномузыка;

— произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром;

— эстрадно-симфоническое произведение;

— хоровая музыка.

В каждой номинации будут выбраны пять лучших сочинений, а их авторы войдут в шорт-лист лауреатов, из которого будут определены победители в каждой номинации. Музыка лауреатов будет сыграна в формате открытых симфонических читок для профессионального сообщества — руководителей культурных институций, режиссеров, продюсеров, директоров и художественных руководителей театров и филармоний. Главная задача конкурса выявить лучших молодых композиторов и обеспечить возможности всесторонней демонстрации лучших сочинений. Лауреатов конкурса ждет большая программа интересных событий в рамках проекта.

Для участия в конкурсе необходимо с 1 августа по 20 октября предоставить свои произведения, созданные не ранее 2020 года, продолжительностью от 10 до 20 минут в виде партитуры, а также по возможности аудио — или видеозаписи анонимно, под коротким девизом. После этого отборочное жюри, в составе которого, в том числе, будут победители конкурса прошлого года, отберет 40 лауреатов, вошедших в шорт-лист.

В 2021 году состав жюри и экспертного совета поистине уникален. Лучшие произведения будут выбирать более 30-ти известнейших российских композиторов и музыкантов, среди которых: ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов; дирижер, народный артист России, лауреат четырех госпремий РФ, а также премии «Грэмми» Юрий Башмет; председатель Совета Союза композиторов России, народный артист России Алексей Рыбников; композитор и художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский; художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман; заслуженный деятель искусств Российской Федерации, композитор Виктор Плешак; Генеральный директор ГБУК г. Москвы «МАМТ имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко» Андрей Борисов;российский саксофонист Игорь Бутман; художественный руководитель и главный дирижер МГАСО Павел Коган; итальяно-российский дирижер, музыкальный руководитель (главный дирижер) оперного театра Карло-Феличе» в г. Генуя (Италия), художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-холл» Фабио Мастранджело, композитор кино и Руководитель Ассоциации киномузыки Российского музыкального союза Иван Бурляев; председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин; Президент Фонда Микаэла Таривердиева Вера Таривердиева; руководитель Московского Синодального хора Алексей Пузаков и многие другие выдающиеся российские музыкальные деятели.

«Очень рад войти в жюри конкурса молодых композиторов «Партитура». Всю жизнь с большим интересом отношусь к музыкальным премьерам, к новой музыке. Для меня всегда интересны открытия, и я уверен, что, только побуждая композиторов к творчеству, к написанию новых произведений, мы развиваемся. Развиваемся все вместе, и композиторы, и исполнители. А от самого конкурса я жду, прежде всего, интересной музыки, а может быть, я всегда надеюсь на это, будут и шедевры, которые будут часто исполняться в дальнейшем», — рассказал журналистам Юрий Башмет.

25 марта 2022 года в Большом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского состоится церемония награждения лауреатов конкурса и исполнение сочинений победителей Московским государственным академическим симфоническим оркестром (МГАСО) под управлением Павла Когана.

Организатором конкурса в 2021 году выступит Международный фонд композиторов «Новые классики».

Подать заявку на участие в конкурсе и ознакомиться со всей подробной информацией можно на сайте конкурса «Партитура 2021»: partitura-konkurs.ru.

«Благодаря конкурсу «Партитура» мы узнаем новые композиторские имена, в том числе молодых авторов из регионов. Радует, что государство обратило внимание на проблемы профессионального сообщества. Чем больше будет проводиться разных конкурсов — симфонических, камерных, хоровых, вокальных, тем выше будет уровень не только композиторов, но и исполнителей современной музыки», — рассказала журналистам первый заместитель генерального директора АО «Фирма Мелодия», член Совета Общероссийской общественной организации «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности» Карина Абрамян.

«Для меня, как музыканта с фундаментальным советским музыкальным образованием, всегда стояла цель привлечь максимальное количество слушателей к музыке более сложной, чем та, что предлагается поп-культурой. Кино в этом плане сильно помогает. Очень рассчитываю, что благодаря «Партитуре», мы сможем преодолеть сложнейший путь от обретения аудитории как таковой к качественному переходу из извращённого перевода фразы Ленина «искусство должно быть понятно народу», до верного — «искусство должно быть ПОНЯТО народом». Воспитание нового поколения слушателей — вот, на мой взгляд, основная цель и для конкурса и для его участников», — отметил композитор, руководитель Ассоциации киномузыки Российского музыкального союза, член правления Гильдии композиторов Союза кинематографистов РФ Иван Бурляев.

«Академическая музыка — одно из главных достижений России в развитии мировой культуры. Конкурс молодых композиторов «Партитура», несомненно, выявит новые имена, которые смогут продолжить эстафету от наших гениев — Чайковского, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича», — рассказал журналистам советский и российский композитор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга Виктор Плешак.