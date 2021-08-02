Северодвинск, Архангельская область, 2 августа, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Северодвинский городской суд вынес очередной приговор экс-доценту кафедры северодвинского филиала Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Оксане Чупровой.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

«За взятки Чупрова предоставляла студентам предоставляла им готовые квалификационные работы и сообщала заранее номера билетов при предстоящей сдаче экзаменов», — сообщили в суде.

Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд за аналогичные преступления приговорил Чупрову к 3,5 годам лишения свободы условно.