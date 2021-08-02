Челябинск, 2 августа, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Контракт на ремонт дорог Челябинской области на сумму 551 млн рублей признан недействительным. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ФАС.

Yarregion.ru Ремонт дороги

Контракт был заключён между областным миндортрансом и компанией «Южуралмост» в 2017 году. Речь шла о ремонте дорог в Красноармейском, Кунашакском и Каслинском районах. УФАС нашло нарушения при проведении закупки и потребовало отменить итоги аукциона и рассмотреть повторно вторые части поданных заявок, но этого не было сделано, пишет Накануне.Ru.

Правомерность требования антимонопольного ведомства позднее подтвердил суд. А затем потребовала признать контракт недействительным. Основанием стали «существенные нарушения закона при его заключении». Суды поддержали антимонопольщиков.