Анталья, Турция, 2 августа, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В автобусе, который попал в аварию и перевернулся в турецкой Анталье, ехали 22 туриста из России. Трое из них погибли, пятеро ранены, причём двое из них — в реанимации.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

«Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», — цитирует РИА Новости представителя генконсульства РФ.

Уточняется, что дорожный инцидент произошёл около 18:00 (время местное). В аэропорт ехали отдохнувшие в Анталье российские граждане. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.