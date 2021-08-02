Нижний Новгород, 2 августа, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Нижегородской области пресекли деятельность группы из десяти подпольных банкиров, чей доход от нелегальной финансовой деятельности превысил 40 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД сегодня, 2 августа.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». реж Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания Гоблин-банкир

По версии следствия, открытый ими нелегальный банковский бизнес действовал в Сормовском и Московском районах Нижнего Новгорода с января 2017 года.

Злоумышленники, не имея соответствующей лицензии, занимались обналичиванием крупных денежных сумм, получая от своих клиентов в качестве вознаграждения за незаконные услуги определенный процент с каждой такой сделки.

Также стало известно о том, что в ходе обыска в арендуемых ими офисах и по месту их проживания изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчики банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иная документация, подтверждающая преступную деятельность подпольных банкиров.

Против всех участников преступной группы возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь каждому из них грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до миллиона рублей.