Нижний Новгород, 2 августа, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Нижегородский районный суд признал виновным в мошенничестве бывшего заместителя министра сельского хозяйства Нижегородской области Сергея Курепчикова, передает «Pravda-NN» сегодня, 2 августа.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Еще одним подсудимым по этому уголовному делу стал бывший начальник отдела технической политики, регулирования продовольственного рынка и мониторинга цен минсельхоза Анатолий Базаев.

Экс-чиновников обвинили в незаконном сборе от 5 тысяч до 75 тысяч рублей с участников межрегиональной сельскохозяйственной выставки «Агрофест», ежегодно проходящей на территории региона.

Ущерб от их противозаконных действий оценили в 2,5 млн рублей. На момент возбуждения уголовного дела Курепчиков и Базаев полностью его возместили.

При этом на суде экс-чиновники утверждали, что организовали сбор денег с участников выставки, поскольку выделенных из областного бюджета средств на проведение фестиваля якобы не хватало.

В итоге суд приговорил экс-заместителя министра сельского хозяйства Сергея Курепчикова к шести годам условно с испытательным сроком в три года и лишил его права занимать определенные должности в течение двух лет

Аналогичный приговор получил и бывший начальник отдела нижегородского минсельхоза Анатолий Базаев.