Анталья, Турция, 2 августа, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Туристы из России находились в автобусе, который попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, передаёт 2 августа «Звезда».

(сс) Santiago Gomez Автобус

Такое уточнение внесло российское генконсульство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Анталье по дороге в аэропорт в ДТП попал автобус с иностранными туристами. В результате потери водителем управления транспортное средство опрокинулось, три человека погибли, пятеро получили травмы.