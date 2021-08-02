Нижний Новгород, 2 августа, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Нижегородский районный суд заблокировал доступ к сайту проституток, веб-адрес которого мимикрировал под адрес официального сайта губернатора и правительства Нижегородской области, передает «В городе N» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции.

Цитата из к/ф «Красотка». реж Гэрри Маршалл. 1990. США Проститутка

Исковое заявление о блокировке интернет-страницы, рекламирующей услуги девушек легкого поведения, подал прокурор Нижегородского района.

В иске говорится, что размещенная на этом сайте информация должна быть причислена к запрещенной к распространению в российском сегменте сети Интернет, поскольку «она посягает на общественную нравственность и здоровье населения, а также оправдывает противоправное поведение».