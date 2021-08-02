Челябинск, 2 августа, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Челябинске на площади Революции будет изменена схема движения. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Ural-66 Площадь революции. Челябинск

Эта мера вызвана вторым этапом ремонта трамвайных путей на перекрёстке улицы Цвиллинга и проспекта Ленина. Временная схема будет в силе с 6:00 по местному времени 3 августа до 6:00 6 августа.

Движение трамваев сохранится в обычном режиме. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.