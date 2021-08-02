Москва, , 19:42 — REGNUM Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») опроверг якобы разрешение на охоту на краснокнижных животных.

Охота Андрей Репин © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в России вступил в силу закон, который привел федеральный закон «Об охоте» в соответствие с федеральным законом «О животном мире».

В соцсетях появляется все больше массовых спекуляции на тему принятых поправок, подписываются петиции, а заодно собираются донаты «на борьбу», отметил Николаев.

«Охота на краснокнижных животных запрещена и карается сроком до 9 лет тюрьмы. Раньше часть вопросов, связанных с краснокнижными, регулировалось законом «Об охоте». Ещё раз: про краснокнижных — в законе «Об охоте». Дикость, неправда ли? Теперь же, благодаря вступившим в силу поправкам, из закона «Об охоте» убрали дублирующую норму о добыче краснокнижных животных и птиц, и все нормативно-правовое регулирование перенесено исключительно в федеральный закон «О животном мире», потому что именно он является базовым», — разъяснил парламентарий в ТГ-канале.

Псевдоэкологи, не разобравшись, а скорее всего специально, спекулируют на следующем, говоря об «исключительных случаях», продолжил депутат.

«Вот уже 24 года действует перечень исключительных случаев, при которых допускается добыча краснокнижных видов животных и птиц. Это устранение угрозы человеку, охрана здоровья населения, защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, мониторинг и регулирование численности, обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. 24 года порядок и перечень не менялся и не изменяется этим законом. Охоту этот перечень в себя не включал и не включает. То, что это случаи, действительно, исключительные, показывает тот факт, что по каждому случаю составляет отчёт, за разрешение и хранение отчётов отвечает Росприроднадзор. И с каждым таким случаем можно ознакомиться документально», — пояснил Николаев.

Он призвал не спешить перечислять инстаграмм-экологам донаты на борьбу с кровожадной властью — «24 года уже ничего не меняется и пока изменения не планируются», заверил он.

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