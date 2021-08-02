Магнитогорск, Челябинская область, 2 августа, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Челябинской области закончено следствие по уголовному делу против бывшего директора одного из муниципальных учреждений Магнитогорска. Женщину обвиняют в мошенничестве, растрате вверенного имущества, легализации денег, добытых в результате совершения преступления, и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает областное управление СКР.

50.мвд.рф Мошенничество

Следователи считают, что в 2019 году гражданка поручила подчинённой изъять денежные средства из кассы учреждения. На них были куплены подарки и сувениры. А затем руководитель заключила с одним бизнесменом фиктивный договор якобы на поставку товаров на сумму больше 160 тысяч рублей.

Перечисленные ему средства предприниматель вернул обвиняемой и та использовала их по собственному усмотрению. Уголовное дело уже направлено в суд.