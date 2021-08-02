Москва, 2 августа 2021, 19:32 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Пензенской области Олегом Мельниченко прошла очень позитивно, президент одобрил все обозначенные инициативы, считает директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

Пензенская область
Пензенская область
Penzreg.ru
«Особенно это важно в той части, что касается развития системы здравоохранения. Президент поддержал предложение Олега Мельниченко по строительству регионального онкологического центра, и еще нескольких диагностических центров.», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Что касается привлечения инвестиций в экономику области, Олег Мельниченко отчитался перед президентом об очевидных успехах. В первую очередь, это привлечение инвестиций в объеме 22 миллиардов рублей в ближайшие два года в крупнейшие сельскохозяйственные и агроперерабатывающие корпорации области» —, отметил политолог.

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«Сейчас, судя по имеющейся у меня информации, рейтинг Олега Мельниченко находится на уровне 60%. При этом встреча Олега Мельниченко с президентом прошла очень удачно, что, несомненно, скажется на рейтинге Олега Мельниченко очень позитивно», — завершил свой комментарий Павел Данилин.