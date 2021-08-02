Москва, , 19:32 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Пензенской области Олегом Мельниченко прошла очень позитивно, президент одобрил все обозначенные инициативы, считает директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

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«Особенно это важно в той части, что касается развития системы здравоохранения. Президент поддержал предложение Олега Мельниченко по строительству регионального онкологического центра, и еще нескольких диагностических центров.», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Что касается привлечения инвестиций в экономику области, Олег Мельниченко отчитался перед президентом об очевидных успехах. В первую очередь, это привлечение инвестиций в объеме 22 миллиардов рублей в ближайшие два года в крупнейшие сельскохозяйственные и агроперерабатывающие корпорации области» —, отметил политолог.

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«Сейчас, судя по имеющейся у меня информации, рейтинг Олега Мельниченко находится на уровне 60%. При этом встреча Олега Мельниченко с президентом прошла очень удачно, что, несомненно, скажется на рейтинге Олега Мельниченко очень позитивно», — завершил свой комментарий Павел Данилин.