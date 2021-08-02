Москва, 2 августа, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Половина коррупционных преступлений в России составляют взятки, говорится в опубликованном отчёте Генпрокуратуры РФ по итогам первого полугодия.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Отметив, что в I полугодии 2021 года «продолжилась тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности», авторы отчёта отметили, что, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, их количество возросло почти на семь тысяч, превысив отметку в 70 тысяч.

При этом свыше четверти (20,3 тыс.) преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере. Показатель вырос на 4,6%. Материальный ущерб от этих преступлений превысил 142,6 млрд рублей, что на 74,5 млн рублей меньше, чем в 2020 году.

Также по итогам I полугодия наблюдается четырёхпроцентный рост количества предварительно расследованных преступлений экономической направленности, совершённых организованной группой или преступным сообществом — всего 4,7 тыс. Их доля в общей структуре оргпреступности составляет примерно 36%.

Что касается преступлений коррупционной направленности, то их выявлено в I полугодии этого года на 18,9% (на 22,4 тысяч) больше, чем в аналогичный период прошло года.

«Заметно активизировалась работа по установлению фактов взяточничества (+27,7%, 10,9 тыс.), которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности, — говорится в сообщении. — В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей (+21,8%, 3,7 тыс.)».

Уточняется, что больше всего таких преступлений выявлено в Пермском (205 эпизодов), Ставропольском (152 эпизодов) краях и Санкт-Петербурге (128 эпизодов).