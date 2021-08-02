Мурманск, 2 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В первый день запуска программы «Гектар Арктики» заявку на получение участка в Мурманской области оставили 460 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

Наталья Линкевич Устье реки Варзуга, Мурманская область

«Почти 500 заявок подали только в первый день. И такой интерес развивать потенциал наших земель не может не радовать », — заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область входит в число лидеров в стране по объёму предоставленной под программу территории — 730 тысяч гектаров — 5% площади региона.