В Мурманской области на арктический гектар претендуют почти 500 заявителей
Мурманск, 2 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В первый день запуска программы «Гектар Арктики» заявку на получение участка в Мурманской области оставили 460 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.
Наталья Линкевич
Устье реки Варзуга, Мурманская область
«Почти 500 заявок подали только в первый день. И такой интерес развивать потенциал наших земель не может не радовать», — заявил губернатор региона Андрей Чибис.
Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область входит в число лидеров в стране по объёму предоставленной под программу территории — 730 тысяч гектаров — 5% площади региона.