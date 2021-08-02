Киев, 2 августа, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Правительство Украины начинает подготовить список объектов для т.н. «большой приватизации» на 2022−2023 годы, заявил вечером 2 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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В частности, министерству экономики страны вместе с фондом госимущества Украины (ФГИУ) поручено за месяц подготовить соответствующий перечень объектов. Такое указание премьер дал после совещания с главой ФГИУ Дмитрием Сенниченко.

Согласно информации пресс-службы правительства, в ходе совещания чиновники отмечали, что по итогам 2020 года доходы от приватизации составили 2,25 млрд грн, а в этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет до 12 млрд грн, суммарно это больше, чем за последние пять лет.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году в рамках большой приватизации на Украине планируют продать семь крупных государственных предприятий, в частности, несколько облэнерго, завод «Большевик», объединенную горно-химическую компанию. Предполагается, что первые аукционы состоятся уже в августе.