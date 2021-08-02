Джозеф Тёрнер, 2 августа 2021, 20:10 — REGNUM Майкл Макфол, бывший посол США в России при экс-президенте Бараке Обаме, принес извинения после того, как в Твиттере опубликовали его смс, в котором он заявил, что прекрасно живет без российской визы, и похвастался своим «огромным райским домом» и годовым доходом почти в миллион долларов.

Творог
Творог

Макфол, являющийся директором Стэнфордского университета международных исследований, высокомерно похвастался своей роскошной жизнью в частной переписке, но теперь признал, что это была ошибка.

«Я приношу свои извинения, — написал он в Твиттере. — Это было высокомерно и глупо. Рой русских троллей обвинял меня в провале, а я ответил самым непрофессиональным образом. Объяснение, а не оправдание».

Издание Fox News рассказывает, что Макфол вел диалог с анонимным пользователем Twitter, и переписка позднее попала в открытый доступ.

«У меня есть работа мечты в лучшем университете мира. Я живу в гигантском доме в раю. Я получаю почти миллион долларов в год. У меня есть любящие фанаты на ТВ и почти полмиллиона подписчиков в Twitter, 99% из которых также восхищаются мной. Я хорошо живу без этой проклятой визы в Россию. И я также не боюсь писать от своего имени. Мне жаль таких как ты, кто боится делать это», — написал политик и получил ответ от анонимного пользователя: «Всё это является превосходным доказательством того, что американская меритократия — это миф».

Церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств. Верительную грамоту вручает посол Соединённых Штатов Америки Майкл Энтони Макфол. 22 февраля 2012 года
Церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств. Верительную грамоту вручает посол Соединённых Штатов Америки Майкл Энтони Макфол. 22 февраля 2012 года
Kremlin.ru

В 2018 году газета Los Angeles Times сообщила, что Макфолу, который проработал послом два года, отказали в российской визе и сказали, что ему запрещен въезд в Россию.

Американские пользователи бурно обсудили слова бывшего посла под соответствующей публикацией.

«Если бы все колледжи и университеты снизили зарплату своих «профессоров» на 50%, они всё равно были бы сильно переплачены. То же самое касается ректоров, президентов и тренеров. Вот почему плата за обучение в колледже составляет 50 тысяч на одного, а не 25 тысяч на одного. А кто в частном секторе получает «академический отпуск» раз в два года?» — спрашивает vladimirtrump.

«Объяснение, а не оправдание», — говорит КАЖДЫЙ, когда оправдывается», — отмечает QuitFreakingOut.

«Зачем кому-либо, работающему в университете, нужна общая зарплаты в $200 тыс. в год? Им это не нужно. Если вы хотите больше, идите в частный университет. Вот почему плата за обучение так высока», — указывает MLamplighter.

«Вы когда-нибудь задумывались, почему плата за обучение в университетах такая высокая? Вот, пожалуйста. Зарплата преподавателя составляет $1 млн в год, вот почему. Студенты влезают в долги по уши, а преподаватели живут в раю. Вместо того чтобы пытаться списать студенческие долги, почему бы не реструктурировать зарплату преподавателей», — интересуется jcastle.

«Нам нужны люди в сфере торговли, сантехники, плотники, электрики и т.д. Недостаточно профессиональных учебных заведений. Хватит превозносить университеты и колледжи, многие выпускники которых сейчас работают в службе поддержки», — пишет virginiac.

Майкл Макфолл
Майкл Макфолл
U.S. House Committee on Foreign Affairs

«Как человек, который никогда в жизни не имел настоящей работы, 48 лет проработал бюрократом и получил после уплаты налогов 3,95 миллиона долларов за свою карьеру, живет в двух просторных особняках на берегу океана стоимостью 12,5 миллиона долларов? Математика не работает. Похоже, кто-то украл много денег налогоплательщиков за эти годы», — считает vladimirtrump.

«Если Стэнфорд готов платить ему такую сумму, то они молодцы. Но именно поэтому я не дам ни цента крупному учебному заведению. Люди живут на широкую ногу на щедрости и пожертвования людей. Это похоже на некоторых политиков, о которых я читал», — указывает AnAmerican25.

«Мне интересно, кто-нибудь выносит хоть что-то из его лекций?» — спрашивает plh.

«Вот чего не видят либеральные овцы. Они все говорят о большом и плохом генеральном директоре. То, что делает правительство, — это откровенная кража наших денег. Все они становятся 8−9-значными чистыми богачами после нескольких лет зарплаты в пару сотен тысяч. Это серьезная математическая проблема. Они все получают откаты, когда мы отправляем наши деньги за границу. Самый свежий пример — ваши налоги возвращаются в карман Хантеров через продажу произведений искусства иностранным компаниям», — делает отсылку пользователь BidenCash к Хантеру Байдену, сыну нынешнего президента США, который начал писать картины и продавать их за большие деньги.

Хантер Байден
Хантер Байден
Csis. org

«Никого на самом деле не волнуют все эти деньги. Нам просто не нравится, как «скромный» государственный служащий превратил свои государственные услуги в большой куш и теперь хвастается этим. Может быть, в следующий раз Хантер Байден будет хвастаться, что он великий художник, потому что люди платят 500 тысяч долларов за его «шедевры», — предполагает JohnBrown1976.

Напомним, что ранее бывший посол рассказал, что скучает по России и творогу. Макфол занимал пост посла США в России с 2012 по 2014 год.