Бишкек, 2 августа, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Киргизии стоимость зерна пшеницы по итогам июля 2021 года в среднем по республике составила 29 сомов (25 рублей) за килограмм и по сравнению с июлем 2020 года выросли на 8 сомов (7 рублей) или на 39,3%. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Пшеница

При этом только за последний месяц розничные цены на пшеницу в республике повысились сразу на 13,1%.

Самая высокая стоимость пшеницы складывается в столице республики, в городах Токтогуле и Исфане — 31 сом (27 рублей), а также в городе Узгене — 30 сомов (26 рублей) за килограмм.

А самые низкие цены на пшеничное зерно зафиксированы в селе Чаек — 18 сомов (16 рублей), в городе Караколе — 21 сом (18 рублей) и в городе Кара-Суу — около 24 сомов (20 рублей) за килограмм.

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