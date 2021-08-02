Киев, 2 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Доходы государственного бюджета Украины за июль 2021 года составили 92,6 млрд гривен, сообщила 2 августа государственная казначейская служба страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно информации ведомства, это на 6,9% больше плана (86,6 млрд гривен) и на 34% выше июльского показателя прошлого года (69,1 млрд гривен).

Казначейство информирует, что с начала года госбюджет получил 684,5 млрд гривен, что на 7% больше плана и на 16,3% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на едином казначейском счете Украины на 1 августа 2021 года составляет 9,9 млрд гривен.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Счётной палате Украины подтвердили «положительную тенденцию» с выполнением плана доходов за первое полугодие 2021 года. Вместе с тем, по данным ведомства, расходы общего фонда госбюджета были меньше плана на 4,43 млрд грн, или 7,3%.