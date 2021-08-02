Подгорица, 2 августа, 2021, 19:11 — ИА Регнум. В Черногории 2 августа зафиксировано еще 92 новых положительных случая заражения коронавирусом, 75 среди граждан Черногории и 17 среди туристов, пребывающих на территории страны. Сообщается также об одном летальном исходе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории (IJZCG), другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой новой коронавирусной инфекции, завершили вчера анализ 1852 тестов.