Баку, , 19:25 — REGNUM Президент Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений относительно новых дипломатических представителей Азербайджана за рубежом.

С должности посла Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и главы представительства АР при Европейском союзе отозван Фуад Эльдар оглу Искендеров .

. Вагиф Исмаил оглу Садыгов назначен на должность посла Азербайджана в Бельгии.

назначен на должность посла Азербайджана в Бельгии. Фуад Эльдар оглу Искендеров назначен на должность посла Азербайджана в Швейцарии.

назначен на должность посла Азербайджана в Швейцарии. С должности посла Азербайджана в Латвии отозван Джаваншир Ашраф оглу Ахундов .

. Эльнур Ихтияр оглу Султанов назначен на должность посла Азербайджана в Латвии.

назначен на должность посла Азербайджана в Латвии. Анар Абель оглу Магеррамов назначен на должность посла Азербайджана в Эстонии.

Пользователи азербайджанских социальных сетей обсуждают:

Ильгар Агаев @Irigaru: «От перестановки слагаемых сумма не меняется».

ARIFE Mirzəyeva: «Просто смена кадров и ротация. В принципе, нормальное явление».

Anar Aliyev: «Обычная практика… в США никто на одной должности больше 3 лет не сидит».

@Lamiya1950: «А Люксембург остался без посла?».

Президент Азербайджана также отозвал Хазара Зафир оглу Ибрагима с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Турции. Рашад Мамедов назначен новым послом Азербайджана в Турции.

Musayev Tural: «Будем надеяться, Хазар Ибрагим наш земляк, в дипломатии мало наших, к сожалению…»

Ruhiyya Baylarova «Хазар Ибрагим мировой мужик, Анар же после Испании и небольшого перерыва оказался в Эстонии, отец несказанно рад, наверное».

Некоторые азербайджанцы недовольны работой бывшего посла Турции Хазара Ибрагима:

Tural: «Хазар игнорировал наших студентов в Турции, даже близко не подпускал, типа много дел».

Джамила поддерживает:

Jamila Rustamova: «Это хроническая болезнь практически всех посольств. Работа с диаспорой, со студентами и т.д.».

Пользователь одного из телеграм-каналов Судаба Гусейнова задает вопрос:

Sudaba Guseynova @Sudaba5: «Когда сменят посла Азербайджана в России?»

Пользователь под ником Zamid отвечает:

@zamid: «В 2022 г. Мало осталось. Он последний из могикан».

Судаба Гусейнова @Sudaba5: «Надеюсь, что взамен придёт грамотный политик, радеющий за своих граждан. Уровень компетенции посла Азербайджана в России, а тем более в консульствах, в частности в Питере, оставляет желать лучшего. Порой очень стыдно за них».

Murad.M @mu_rad1: «Наше посольство в Южной Корее просто молодцы зато. Всю войну просвещали людей, освещали события на подкастах, посол и его команда блестяще говорят на корейском. Наших ребят там немало. И рестораны открывают, и дни Азербайджана проводят».

Ruhiyya Baylarova: «Наш посол в США тоже патриот!»

Jamil Mukhtarov: «Элин Сулейманов занимал посла Азербайджана в США последние 10 лет. Теперь он будет представлять Азербайджан в Великобритании. С другой стороны, Хазар Ибрагим, уже экс-посол Азербайджана в Турции, теперь будет защищать интересы страны в США».

Vugar Dzhaf : «Что получается, Азербайджан укрепляет свой дипкорпус в США и Великобритании».

Tamerlan Axundov: «Осталось в Москве как-то укрепить дипкорпус».