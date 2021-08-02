Подгорица, 2 августа, 2021, 19:04 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса на 2 августа вакцинировано 39,1 процента взрослого населения, а 33,8 процента были ревакцинированы.

Lenobl.ru Вакцинация

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На данный момент введено 333 015 доз вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 178 577 человек или 28,8 процента, а вторую — 154 438 человек или 24,9 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против коронавируса в Черногории началась 4 мая.