Киев, , 19:04 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали «силовой центр» пророссийского гражданского объединения, говорится в сообщении ведомства, обнародованном сегодня, 2 августа.

СБУ Ssu.gov.ua

В сообщении отмечается, что СБУ провела спецоперациив Лисичанске, Северодонецке и в Харькове. Согласно заявлению спецслужбы, группировка, о которой идет речь, причастна к совершениям тяжелых преступлений, основанных на идеологической почве.

По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране. Отмечается, что злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.

Согласно отчёту СБУ, правоохранители сообщили о подозрении лидеру группировки. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские СМИ сообщают, что речь идет об общественной организации «Патриоты — За жизнь», которую контролирует народный депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.