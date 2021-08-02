Ижевск, 2 августа, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Ижевске установлена и задержана 20-летняя местная жительница, которая незаконно изготавливала и сбывала за денежное вознаграждение поддельные справки о проведенных ПЦР-тестах и наличии антител к заболеванию СОVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

Объявления об услугах девушка размешала в одном из сообществ в социальной сети. Фальшивые документы изготавливались на съемной квартире. Стоимость каждой справки составляла от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

В ходе обысков изъят мобильный телефон с перепиской с клиентами, компьютерная техника с электронными образцами поддельных документов, печати, а также пустые бланки поддельных справок. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования и сбыт такого документа»). Она находится под подпиской о невыезде.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных справок о ПЦР-тестах возбуждено в Новосибирске. Полицейские совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ по Новосибирской области выяснили, что 31-летний житель Ленинского района незаконно изготавливал и продавал поддельные справки об отсутствии у человека COVID-19. Объявления о своих услугах ранее не судимый безработный новосибирец размещал в интернете. За одну справку он брал от 800 рублей. Готовые документы мужчина передавал лично клиентам, либо пересылал в электронном виде.

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