Ханты-Мансийск, 2 августа, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В Югре под колёсами автомобиля, которым управлял лихач без прав, погибла главный редактор газеты «Первая Советская» Олеся Шарнина. Об этом сообщает ВГТРК «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла 1 августа в городе Советском. По предварительным данным, 29-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением после обгона. Автомобиль вылетел за пределы автодороги на тротуар и сбил 38-летнюю женщину, которая скончалась на месте.

Позже выяснилось, что погибшая является главным редактором популярной городской газеты. А водитель иномарки не имел прав на управление автомобилем.