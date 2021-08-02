Москва, 2 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Яна Кедрина, больше известная под своим псевдонимом Kedr Livanskiy, анонсировала новый альбом под названием «Liminal Soul», выход которого назначен на 1 октября. Об этом передает американский портал Pitchfork.

Электронная музыка

2 августа представительница российской электронной сцены порадовала слушателей новой песней «Stars Light Up» и экранизацией на нее, за съемку которой был ответственен режиссер Сергей Костромин. Клип снят на 8-миллиметровую пленку в одном из старейших церковных комплексов Москвы.

«Liminal Soul» станет четвертым студийным альбом московской артистки на звукозаписывающем лейбле 2MR из Нью-Джерси и следующим после пластинки «Your Need», вышедшей в 2019 году. На новом релизе Яны Кедриной также приняли участие электронная группа Синекдоха Монток и Flaty.