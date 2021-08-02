Подгорица, 2 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. К концу мая 2020 банки Черногории одобрили кредиты на общую сумму 3,32 миллиарда евро, что на 0,8 процента больше в месячном исчислении.

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По данным Центрального банка (CBCG), к концу мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было одобрено на 8,4 процента больше кредитов.

Соотношение кредитов и депозитов на конец мая было несколько ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и составило 0,93.

По кредитам наиболее востребованы банки со стороны нефинансового сектора и населения — 77,4 процента.