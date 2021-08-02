Москва, 2 августа, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Приток средств нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в мае-июле 2021 года составлял в среднем 40−50 млрд рублей ежемесячно. Такие данные приводятся в опубликованном 2 августа докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

В комментарии регулятора отмечается, что одной из причин, способствующих росту интереса к российским государственным бумагам, стало «заметное снижение санкционных рисков после встречи президентов России и США», в том числе, снижение вероятности ограничительных мер в отношении газопровода «Северный поток — 2».

В докладе также указывается, что во II квартале 2021 года рост неопределённости на финансовых рынках привёл к оттоку инвестиций из ценных бумаг российских эмитентов частного сектора. В то же время летом возобновился приток средств нерезидентов на вторичный рынок российских гособлигаций после оттока, который наблюдался с начала года.