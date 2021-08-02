Оренбург, 2 августа, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В тушении крупного пожара на территории Оренбурга задействован самолёт военно-транспортной авиации «Ил-76». Об этом сообщает областное управление МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области

Также к борьбе с огнём привлекли вертолёт МЧС России «Ми-8». Всего авиация сбросила на очаги уже более 400 тонн воды.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Протопоповской роще тушат с 1 августа. Огонь удалось локализовать.