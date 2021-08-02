Москва, 2 августа 2021, 18:42 — REGNUM Поздравление направил Николу Пашиняну в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении президент РФ Владимир Путин. В тексте поздравления, опубликованном 2 августа на сайте Кремля, говорится:
Российский президент добавил, что Москва готова и дальше вести с Ереваном совместную работу по важным вопросам — тем, что касаются Закавказья, и относящимся к двусторонней повестке. Российский лидер пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян, выдвинутый на пост главы правительства Армении партией «Гражданский договор», указом армянского президента Армена Саркисяна 2 августа назначен на пост премьер-министра республики.
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