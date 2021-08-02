Москва, 2 августа, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Поздравление направил Николу Пашиняну в связи с его назначением на пост премьер-министра Армении президент РФ Владимир Путин. В тексте поздравления, опубликованном 2 августа на сайте Кремля, говорится:

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе».

Российский президент добавил, что Москва готова и дальше вести с Ереваном совместную работу по важным вопросам — тем, что касаются Закавказья, и относящимся к двусторонней повестке. Российский лидер пожелал Пашиняну успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пашинян, выдвинутый на пост главы правительства Армении партией «Гражданский договор», указом армянского президента Армена Саркисяна 2 августа назначен на пост премьер-министра республики.