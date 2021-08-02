Ижевск, 2 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В отношении ранее судимого 72-летнего жителя Удмуртии расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Мужчина задержан, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

niekverlaan Убийство

По версии следствия, в ночь на 1 августа мужчина находился в гостях у 59-летней женщины и ее 35-летней дочери в частном доме в Первомайском районе Ижевска. В ходе распития спиртных напитков между женщинами и мужчиной произошла ссора, он нанес обеим ножевые ранения. От полученных ран женщины скончались на месте происшествия.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Проводится необходимый комплекс мер для установления всех обстоятельств произошедшего. Следствие готовит ходатайство в суд для избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину обвинили в убийстве двух женщин и серии преступлений против половой свободы, совершенных с 2006 по 2020 годы в Башкирии. Сообщается, что осенью прошлого года стражи порядка получили информацию об исчезновении 43-летней жительницы Стерлитамака. В ходе проверки личности обвиняемого следственным и оперативным путем установлена его причастность к еще двум преступлениям против половой свободы. Одно было совершено в отношении его бывшей супруги в 2006 году, а второе в 2020 году в отношении жительницы Миякинского района, с которой он познакомился в социальных сетях. Обе женщины тогда отказались писать заявления о совершенных в отношении них преступных посягательствах.