Архангельск, 2 августа, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки COVID-19 диагностировали у 224 человек. Количество выздоровевших пополнили лишь 49 жителей региона.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, среди новых заболевших — 72 северодвинца, 44 жителя Новодвинска, 30 архангелогородцев. Случаи заболевания выявлены также в Мезенском, Устьянском, Ленском, Коношском и других районах области. Всего на лечении с инфекцией находятся более шести тысяч человек.

По данным штаба, вакцинацию от ковида в регионе завершили181 509 человек. Всего необходимо вакцинировать не менее 516 тысяч жителей области.