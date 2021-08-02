Кемерово, 2 августа, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области наметилась стабилизация ситуации по распространению коронавируса. Отмечено снижение числа вызовов скорой помощи и числа людей, обратившихся в поликлиники региона с признаками COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Можно сказать, что Кузбасс вышел на плато заболеваемости COVID-19, во многом специалисты связывают это с массовой вакцинацией. На сегодняшний день в регионе привиты 55,2% подлежащего вакцинации населения — почти 684 тысячи человек, из них 195 тысяч — старше 60 лет. За прошлую неделю прививку поставили почти 40 тысяч кузбассовцев. 241 житель региона уже прошёл ревакцинацию, это те, кто поставили прививки в декабре и сейчас усилили свой иммунитет. Нужно усиливать вакцинацию людей старшего поколения, чтобы защитить наиболее уязвимую для коронавируса возрастную категорию», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По его словам, Кузбасс имеет в наличии более 110 тысяч доз вакцины от коронавируса.