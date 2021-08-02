В Нью-Йорке появилась улица имени рэпера MF DOOM
Нью-Йорк, США, 2 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. 2 августа городской совет района Лонг-Бич в Нью-Йорк официально объявил о переименовании одной из улиц Нью-Йорка в честь рэпера MF DOOM.
Possan
Британский рэпер и продюсер MF Doom
Петиция была создана в начале этого года Патриком Грэмом, бывшим одноклассником легендарного исполнителя. В феврале к Грэму присоединилось объединение KMD-MF Doom Way, которое обратилось к городскому совету города с просьбой посмертно увековечить имя влиятельного в хип-хоп индустрии музыканта на улице между бульваром Риверсайд и Лонг-Бич.
Ранее городской совет Лонг-Бич одобрил инициативу жителей Нью-Йорка, собрав 10 тысяч подписей под петицией.