Новосибирск, 2 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области выделило дополнительные средства на развитие торговли в сельской местности. Соответствующие изменения в ведомственную целевую программу одобрены на заседании сегодня, 2 августа.

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Речь идёт о более 20 млн рублей. Средства пойдут на поддержку торговли в отдалённых сёлах и проведение ярмарок с участием местных товаропроизводителей.

«Увеличение объёмов финансирования способствует стимулированию деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на селе. Также сохранится торговая сеть, действующая ежегодно не менее чем в 300 отдалённых населённых пунктах Новосибирской области», — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Так, более 9 млн рублей будут направлены на организацию и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства. На 11 млн рублей будет увеличено финансирование мер господдержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю в отдалённых сёлах.

Общий объем финансирования мероприятий программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области» в 2021 году составит более 39 млн рублей из средств областного бюджета.