Курган, 2 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Курганские больницы получили 24 автомобиля скорой помощи марки «Соболь». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области

Стоимость одного автомобиля — около 1,2 млн рублей. В 2021 году парк скорой помощи в Курганской области обновился на 78 автомобилей.

Всего в период реализации программы «Модернизация первичного звена на 2021 — 2025 годы» в медорганизации региона планируется поставка 410 автомобилей.