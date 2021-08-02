Оренбург, 2 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В Оренбурге к тушению крупного природного пожара на территории Протопоповской рощи привлекли студентов-спасателей из пожарно-спасательного отряда «Феникс». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Лесной пожар

Также в тушении огня задействованы добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Студенты применяют ранцевые огнетушители и шанцевый инструмент.

Спасатели и спецтехника дежурят по периметру Протопоповской рощи, чтобы исключить угрозу для жилых построек. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 80 га.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник 1 августа.